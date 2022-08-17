Росіяни обстріляли житловий будинок у Харкові: багато загиблих та постраждалих (фото)

Через масовані обстріли на місці трагедії спалахнула пожежа, уже відомо про трьох загиблих та десятьох поранених.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Відомо про трьох загиблих та десятьох поранених. Співчуваю рідним, родичів яких вбили російські окупанти", - написав Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загарбники обстріляли житловий будинок на Салтівці.

"Окупанти вчергове вдарили по Салтівці. І знову по житловій інфраструктурі. Виникла пожежа, рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові вночі 17 серпня пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа.

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