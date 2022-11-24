Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни обстріляли житловий район Херсона: спалахнула багатоповерхівка, загинуло 4 людей

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
371
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни обстріляли житловий район Херсона: спалахнула багатоповерхівка, загинуло 4 людей

Фото: Associated Press

У Херсоні росіяни поранили 6 людей.

Росіяни у четвер, 24 листопада, обстріляли житловий район Херсона. Через це спалахнула багатоповерхівка, на місці обстрілу загинуло 4 людей. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. 

Через російські обстріли у Херсоні постраждало 10 людей, 4 з них - померло. 

"Близько 17:00 російські загарбники з артилерії та РСЗО вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик", - написав Янушевич. 

Звільнення окупованого Херсона 

Росія ще на початку повномасштабного вторгнення окупувала український Херсон. 11 листопада під час контрнаступу на півдні України ЗСУ звільнили українське місто. Росія, відступаючи, знищила у Херсоні електричну та теплову інфраструктуру. 

Наразі росіяни щодня із артилерії обстрілюють Херсон. 

Читайте також:

Рівненщина зробила подарунок звільненому Херсону

Рівненщина зробила подарунок звільненому Херсону

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
371
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація