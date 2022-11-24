Росіяни обстріляли житловий район Херсона: спалахнула багатоповерхівка, загинуло 4 людей

У Херсоні росіяни поранили 6 людей.
Росіяни у четвер, 24 листопада, обстріляли житловий район Херсона. Через це спалахнула багатоповерхівка, на місці обстрілу загинуло 4 людей.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Через російські обстріли у Херсоні постраждало 10 людей, 4 з них - померло.
"Близько 17:00 російські загарбники з артилерії та РСЗО вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик", - написав Янушевич.
Звільнення окупованого Херсона
Росія ще на початку повномасштабного вторгнення окупувала український Херсон. 11 листопада під час контрнаступу на півдні України ЗСУ звільнили українське місто. Росія, відступаючи, знищила у Херсоні електричну та теплову інфраструктуру.
Наразі росіяни щодня із артилерії обстрілюють Херсон.
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