Росіяни обстріляли житловий район Херсона: спалахнула пожежа, є загиблий

Російські терористи у понеділок, 9 січня, обстріляли житловий район Херсона. Через це загинула одна людина.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Окупанти вчергове обстріляли місто. Снаряд впав просто на перехрестя житлового кварталу. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку. Загинула 1 людина", - написав Тимошенко.

Обстріли Херсона

ЗСУ 11 листопада 2022 року звільнили Херсон - єдиний обласний центр, який ще на початку війни захопили російські окупанти.

Від того часу терористична армія Росії постійно обстрілює місто, знищуючи інфраструктуру та вбиваючи українців. Зокрема, в обід, 9 січня, окупанти вкотре обстріляли Херсон. Тоді загинула одна людина та ще одна - отримала травми.

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