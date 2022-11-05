Росіяни обстріляля з "Градів" і артилерії Дніпропетровщину: випустила майже 40 снарядів

У небі над областю знищили один безпілотник.

Армія Російської Федерації у ніч проти 5 листопада обстріляля з "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину. Під вогонь окупантів потрапили три громади: Червоногригорівську, Марганецьку та Нікопольську.

Про це повідомив керівник Дніпропетровщини Валентин Резніченко.

За його словами, росіяни стріляли з тимчасово окупованого Енергодару.

Найбільше дісталося Нікополю, куди російська армія випустила майже 40 снарядів. Внаслідок атаки виникли дві пожежі. Понівечено з півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід. Російські снаряди поцілили і по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно.

"В інших районах ніч з сиреною та без атак, і на цю хвилину спокійно", - наголосив голова ОВА.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Крім того, Резніченко повідомив, що військові з повітряного командування "Схід" знищили один ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136". Його збили у Синельниківському районі.

Як повідомлялося, армія РФ веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Росіяни продовжують зазнавати втрат, але намагаються утримати тимчасово захоплені території. Ударів російських окупантів зазнали райони близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей.

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