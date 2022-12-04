Росіяни обстріляють в найнесподіваніший момент: експерт попередив про сакральні дати для Кремля

Росіяни наразі намагаються визначити ті критичні точки, удари по яких для України будуть найпроблемнішими. Також є підозра, що ворог може завдати удару 24 грудня - в день, що є сакральним для Москви.

Про це розповів генерал-майор запаса СБУ Віктор Ягун в ефірі "Апостроф TV".

"Українцям треба розуміти, що удар від росіян все одно буде, можливо в найнесподіваніший момент, тому не треба ігнорувати заклики ховатися під час повітряних тривог", - сказав Ягун.

За його словами, ворог визначає ті критичні точки, удари по яких для українців були найболючіші та спробувати їх ліквідувати.

"Але я сподіваюсь, що ми так само не сиділи склавши руки, і навіть відновлення нашої інфраструктури не означає, що вона була відновлена саме в тому порядку, в якому вона була розташована раніше", - зазначив Віктор Ягун.

Він також додав, що могли змінитися місця тих чи інших об’єктів інфраструктури та зробити так, щоб інформація, якою володіє ворог, не відповідала дійсності.

Ба більше, Ягун нагадав про найближчу сакральну дату для Москви. А це 24 грудня - день створення СРСР. Відтоді минуло 100 років.

"Або ж на Новий рік. Тобто вони цинічно підбирають такі дати, які символічні", - розповів генерал-майор запаса СБУ.

Нагадаємо, що 74% громадян РФ все ще підтримують війну проти України, проте більшість із них прагнуть до так званих мирних переговорів.

А колишній командувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс пропонує розділити російсько-українську війну на дві.

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