Росіяни обстрілювали Донеччину від Курахового до Соледара: фото наслідків

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область, зокрема у ніч протии 2 жовтня ворог активно стріляв на ділянках фронту від Курахового до Соледара.

Ворог здійснив десять вогневих атак на Авдіївку та чотири – на Бахмут. Крім того, окупанти атакували міста Курахове, Часів Яр, Соледар, селища Південне, Північне, Щербинівка, Курахівка, села Орлівка, Времівка, Шахтарське, Тоненьке, Карлівка, Парасковіївка, Новий Комар, Єлизаветівка, Опитне.

Про це повідомили голова Донецької ОВА Павло Кириленко, а також пресслужба поліції.

На Донецькому напрямку під вогонь потрапили Курахівська та Авдіївська громади. Обійшлося без жертв, але є руйнування.

У Курахівській громаді росіяни обстріляли Курахівку та ударили ракетами по околицях Ганнівки та Успенівки. Пошкоджено будинки. В Авдіївській громаді росіяни чотири рази стріляли в районі Опитного, п'ять разів – по Авдіївці. Є влучання біля будинків.

Фото: Національна поліція України

На Горлівському напрямку постраждали Бахмутська, Торецька, Соледарська і Світлодарська громади.

У Бахмуті одна людина дістала поранення. Внаслдок ворожого обстрвлу пошкоджено чотири приватні будинки та дві багатоповерхівки. У Соледарі теж поранено одну людину. У Торецькій громаді пошкоджено два будинки у Щербинівці та два будинки у Північном.У Світлодарській громаді ніч гучно минула в Одрадівці та на станції Майорськ.

Фото: Національна поліція України

У поліції повідомляють, що протягом доби знищено та пошкоджено 27 цивільних об‘єктів: 22 житлових будинки, лікарня, господарчі споруди, залізнична станція.

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