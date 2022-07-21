Росіяни обстрілюють густонаселений район Харкова: дуже багато людей поранено, є загиблий

У результаті обстрілу армії Росії одного з районів Харкова є багато поранених.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, росіяни вкотре обстріляли житловий район.

"За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення", - написав він.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що внаслідок обстрілу в Харкові є загиблий. А один із поранених - у вкрай важкому стані.

"Другий день поспіль і приблизно в один і той самий час окупант б'є по зупинках громадського транспорту. Як результат — вже один загиблий та 17 поранених, з яких один вкрай тяжкий", - повідомив міський голова.

Як повідомлялося, після обстрілу Харкова 15-річна дівчинка у вкрай важкому стані у лікарні, її 13-річний братик удару не пережив.

Нагадаємо, окупанти цілий день обстрілювали Харківську область з РСЗВ та артилерії: є загиблі й поранені.

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