Росіяни обстрілюють Харків та область: в ОВА розповіли про наслідки атак (фото)

Цієї ночі російські окупанти знову ракетами вдарили по Харкову.

У ніч проти 17 липня, близько 03:00, росіяни влучили двома ракетами в Київський район Харкова. У результаті ракетної атаки спалахнула будівля.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 17 липня.

Зазначається, що горів один з поверхів у п’ятиповерховій виробничої будівлі. Постраждала 59-річна жінка, її госпіталізовано до лікувальної установи.

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Крім того, росіяни вночі інтенсивно обстрілювали Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль.

У Чкаловській громаді, Чугуївського району, внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждалих, на щастя, немає.

"Бойові дії на Харківщині тривають. Ворог намагається утримати зайняті позиції, перегруповується, веде повітряну розвідку. Гарячим залишається Ізюмський напрямок, де наші ЗСУ не пропускають ворога та не втрачають свої позиції", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, окупанти за добу знову обстріляли 17 населених пунктів на Харківщині.

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