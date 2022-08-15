Росіяни обстрілюють Харків: є поранені, які були біля зупинки (відео)

Російські окупанти просто зараз завдають ударів по Харкову.

Росіяни обстрілюють Салтівку у Харкові.

Про це повідомили мер Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов.

"Триває обстріл Салтівського району міста. Двоє поранених, знову поруч із зупинкою громадського транспорту", - повідомляє мер міста Ігор Терехов.

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У тому ж Салтівському районі обстріляно дев'ятиповерхівку, "приліт" на дах, попередньо без жертв.

"Горить гаражний кооператив. Прошу всіх бути обережними", - додав Терехов.

Голова ОВА Олег Синєгубов закликав жителів перебувати в укриттях.

Згодом Ігор Терехов додав, що ще за однією адресою у Салтівському районі "приліт" на подвір'я, посікло авто у результаті удару РФ, вибито у будинку скло, постраждав дитячий майданчик.

"Жодних військових об'єктів там не було і бути не могло. Говорив від першого дня і не втомлюся повторювати – ця війна геноцид та знищення українського народу", - наголосив мер міста.

Станом на 12:00 кількість поранених внаслідок обстрілу Салтівки збільшилася до п’яти людей, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Усіх ушпиталили.

Нагадаємо, вночі окупанти обстріляли Харків та область з території Бєлгорода.

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