Росіяни обстрілюють Харківщину: другий день потерпають Циркуни, зруйновано будинки, магазин, гаражі

У нч проти 11 серпня російські окупанти завдали удару по Харкову. Близько 4:30 ворожий боєприпас влучив в землю двору житлового будинку. Пошкоджено офісну будівлю, а в багатоквартирному будинку вибито вікна. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби росіяни продовжили масовані обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. За словами Синєгубова, другий день поспіль окупанти безперервно обстрілюють Циркуни. Протягом дня 10 серпня зафіксовано 12 обстрілів села, сталося 10 пожеж. Внаслдок атак зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, магазини, кафе, гаражі. Поранення отримала жінка 76 років, її стан середній.

В Чугуївському районі через обстріли горіла трава та лісосмуга.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях українських захисників. Росіяни намагалися йти в наступ в районі Уд, Петрівки та Гусарівки. Але зазнали великих втрат та відійшли.

Нагадаємо, розпочалася 169 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти пробують наступати на Краматорському і Бахмутському напрямках. Детальніше - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 11 серпня.

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