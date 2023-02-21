Росіяни обстрілюють Харківщину, є поранений: перші деталі

Російські окупаційні війська вдень 21 лютого обстріляли Харківську область. У результаті атаки у Куп’янську поранено чоловіка, якого забрали до медзакладу.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, Куп’янськ росіяни атакували близько 13:00. Ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок, у результаті чого поранено літнього чоловіка.

"На жаль, поранення отримав 68-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - повідомив керівник області.

Також Синєгубов розповів, що окупанти гатять по житловому сектору у Дворічній та Вовчанську. Там вже є пошкодження будинків через обстріли армії РФ.

"Крім того, ворог обстрілює смт Дворічну та м. Вовчанськ. Б’є виключно по приватному житловому сектору. Пошкоджено декілька будинків", - пише Синєгубов.

Нагадаємо, 21 лютого війська РФ обстріляли й Очаків, є поранений.

Також російські окупанти 21 лютого атакували Херсон. Повідомляється, що росіяни влучили у магазин та дві багатоповерхівки. Є інформація про жертви та поранених.

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