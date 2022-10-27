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Росіяни обстрілюють Харківщину з власної території: в ОВА розповіли про добу в регіоні

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Росіяни обстрілюють Харківщину з власної території: в ОВА розповіли про добу в регіоні

Фото: Associated Press

Крім того, в області залишається високою мінна небезпека.

Російська армія не припяє обстрілювати Харківську область. Протягом минулої доби окупанти атакували розташовані недалеко від лінії розмежування та кордону з РФ населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. 

З власної території росіяни обстріляли Чугунівку, Стрілечу, Дворічну, Кам’янку, Красне, Старицю, Берестове, Кислівку, Котлярівку та Фиголівку. Ворожа армія застосувала міномети, ствольну та реактивну артилерію.

"На лінії зіткнення наші захисники продовжують бої з російськими окупантами", - наголосив кервник області.

Крім тього, він повідомив, що фахівці продовжують перевіряти деокуповані території. Протягом 26 жовтня піротехніки знешкодили 291 вибухонебезпечний предмет. Втім, в Харківському районі на міні підірвався 62-річний чоловік, а в Ізюмському - автомобіль піротехніків ДСНС. Одна людина загинула, а шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, армія Російської Федерації зранку 27 жовтня завдала ударів по прикордонних громадах Сумської області. Окупанти відкрили вогонь з артилерії. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
767
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