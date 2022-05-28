Росіяни обстрілюють Харківську область: ЗСУ тримають оборону і завдають втрат ворогу

Окупанти держави-терористки не припиняють обстрілювати Харківську область та обласний центр.
Протягом минулої доби, 27 травня, загарбники обстрліляли Київський район Харкова. Попри це тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури. Зокрема, з розмінування та відновлення гозогону на Північній Салтівці.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
У ніч проти 28 травня було кілька ворожих влучань снарядів у Малій Данилівці. Виникли пожежі у двох будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає.
Росіяни також обстрілювали Харківський район. У селищі Слатине постраждав один мирний мешканець. У Балаклії також одна людина отримала поранення. У Слатиному загинула 65-річна жінка.
На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагається втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ.
"ЗСУ міцно тримають оборону та завдають втрат ворогу. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у Миколаєві 28 травня окупанти обстріляли двір, пошкодили будинки. Внаслідок атаки постраждали мирні мешканці. Всіх постраждалих забрала “швидка”.
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