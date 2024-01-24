Росіяни обстрілюють Херсон: є влучання в лікарню – поранено медиків

Окупаційні війська Росії 24 січня знову обстрілюють Херсон – у місті лунають вибухи. Ворог поцілив в одну з міських лікарень – поранено медиків.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста. Росіяни обстріляли одну з міських лікарень. Поранення отримали двоє медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

Також під удар потрапила 60-річна херсонка. Її шпиталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.

Нагадаємо, очевидці розповіли про масовані обстріли Харкова та Києва і наслідки ударів.

Читайте також провідні новини дня: