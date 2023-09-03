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Росіяни обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега

Херсон.

Мешканців міста просять перебувати в укриттях.

Росіяни обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Ворог вчергове обстрілює місто 5 вересня. 

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Херсон під обстрілом з тимчасово окупованого лівого берега. Залишайтеся в безпечних місцях", - наголосив він.

Слід зауважити, що близько 15:00 мешканці міста та моніторингові групи почали повідомляти про вибухи в Херсоні. Місцева влада їх також підтвердила. 

Тривога на Херсонщині тривала від 15:50 до 16:08. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку в регіоні. 

Як повідомлялося, 2 вересня Росія скинула авіабомби на житлові будинки в Херсонській області. На місці трагедії загинув 43-річний чоловік.

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