Росіяни обстрілюють Луганщину: одна людина загинула, Сєвєродонецьк залишився без води та газу

Росіяни обстрілюють Луганщину: одна людина загинула, Сєвєродонецьк залишився без води та газу

Троє людей отримали травми.

Російські окупанти не припиняють обстріли в Луганській області: протягом ночі армія противника відкривала по Сєвєродонецьку, Лисичанську і Кремінній.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Внаслідок атаки солдат держави-терористки одна людина загинула. Пізно увечері під завалами будівлі одного з професійно-технічних навчальних закладів в Кремінній пожежники знайшли тіло чоловіка без ознак життя.

Через обстріли в Лисичанську зазнали поранень три жінки. Їх евакуювали з пошкодженого будинку. Лікарі надали потерпілим мешканкам своєчасну медичну допомогу.

Через обстріли в Лисичанську зазнали поранень три жінки. Їх евакуювали з пошкодженого будинку. Лікарі надали потерпілим мешканкам своєчасну медичну допомогу.

Окупанти шкодять і цивільну інфраструктуру в мирних містах області. У Сєвєродонецьку перебито центральний газопровід. Скільки знадобиться часу для його ремонту, наразі невідомо. Також розпочнеться відновлення пошкодженого вдень водогону. Поки що місто залишається без води та газу. Зафіксоване потрапляння ворожого снаряду в газопровід і в Лисичанську, але з менш вагомими наслідками.

Як повідомлялося, російські військові 15 квітня обстріляли Лисичанськ Луганської області. Внаслідок ворожої атаки загинув волонтер, а його дружина потрапила до реанімації.

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