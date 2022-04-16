Росіяни обстрілюють Луганщину: одна людина загинула, Сєвєродонецьк залишився без води та газу

Троє людей отримали травми.
Російські окупанти не припиняють обстріли в Луганській області: протягом ночі армія противника відкривала по Сєвєродонецьку, Лисичанську і Кремінній.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Внаслідок атаки солдат держави-терористки одна людина загинула. Пізно увечері під завалами будівлі одного з професійно-технічних навчальних закладів в Кремінній пожежники знайшли тіло чоловіка без ознак життя.
Через обстріли в Лисичанську зазнали поранень три жінки. Їх евакуювали з пошкодженого будинку. Лікарі надали потерпілим мешканкам своєчасну медичну допомогу.
Через обстріли в Лисичанську зазнали поранень три жінки. Їх евакуювали з пошкодженого будинку. Лікарі надали потерпілим мешканкам своєчасну медичну допомогу.
Окупанти шкодять і цивільну інфраструктуру в мирних містах області. У Сєвєродонецьку перебито центральний газопровід. Скільки знадобиться часу для його ремонту, наразі невідомо. Також розпочнеться відновлення пошкодженого вдень водогону. Поки що місто залишається без води та газу. Зафіксоване потрапляння ворожого снаряду в газопровід і в Лисичанську, але з менш вагомими наслідками.
Як повідомлялося, російські військові 15 квітня обстріляли Лисичанськ Луганської області. Внаслідок ворожої атаки загинув волонтер, а його дружина потрапила до реанімації.
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