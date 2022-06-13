Росіяни обстрілюють Луганщину: у Лисичанську загинуло троє мешканців і згорів торговельний комплекс

Окупанти продовжують нищити населені пункти у Луганській області та вбивають їхніх мешканців

Протягом 12 червня в Лисичанську внаслідок обстрілів окупантів загинули троє місцевих жителів: чоловік і жінка, а також 6-річна дитина. Крім того, поранено одну особу.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У ніч проти понеділка у місті згорів торговельний комплекс. Росіяни пошкодили чотири будинки, споруди місцевої шахти. Крім того, внаслідок атак 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.

За словами Гайдай, ЗСУ успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка. Втім, ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте.

Армія РФ продовжує штурмувати Сєвєродонецьку, дещо відтіснивши українських військових через значну перевагу в артилерії. Бойові дії за населений пункт тривають. Росіяни нищать квартал за кварталом. Декілька снарядів влучили в очисні споруди Сєвєродонецька. Загарбники тричі обстріляли територію «Азоту», де ще залишаються люди у бомбосховищах.

Як повідомляли у Генеральному штабі, що на Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжили застосування ствольної та реактивної артилерії. Загарбники намагаються подолати опір українських військ та встановити повний контроль над Сєверодонецьком.

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