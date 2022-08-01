Росіяни обстрілюють Миколаїв нетиповою зброєю: чим вона небезпечна

Армія держави-терористки Росії щодоби завдає потужних ударів по Миколаєву.
Окупанти завдають ударів по Миколаєву нетиповою зброєю - зенітно-ракетними системами С-300. Вони небезпечні тим, що призначена для знищення цілі в повітрі.
Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу.
"Ракета, вилітаючи з пристрою, розривається в повітрі, знищуючи ціль. Якщо вона влучає в поверхню або в якийсь предмет, наприклад, в будівлю, який має акустичну додаткову потужність, то розривна сила збільшується в кілька разів", - каже вона.
Крім того, снаряди системи нашпиговані металевими частинами. Саме тому після того, як він влучить в землю, на місці залишаються величезні вирви, а ударна хвиля може бути руйнівною.
За словами Гуменюк, ЗСУ вдалося знищити одну з ворожих батарей С-300. Втім, росіяни продовжують їх переміщувати по окупованій території Херсонської області, а також з різних шляхів обстрілу завдають ударів.
Як повідомлялося, у ніч проти 31 липня Миколаїв піддався масованому обстрілу. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Зокрема, зранку по Миколаєву запустили ракети С-300. Під час обстрілу загинув український бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський, а також його дружина Раїса Михайлівна.
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