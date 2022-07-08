Росіяни обстрілюють Миколаївщину: є загиблі, виникають пожежі на полях

Протягом минулої доби від атак російських загарбників потерпав Миколаїв, Баштанський і Миколаївський райони. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Вдень, 7 липня, в обласно внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникли пожежі на відкритих територіях. Крім того, зранку 8 липня в обласному центрі пролунали вибухи.

Напередодні росіяни обстріляли Березнегуватську громаду, що в Баштанському районі. Це призвело до займання у селищі Березнегувате. Крім того, у п'ятницю від 06:45 відбуваються обстріли цьго населеного пункту. За попередньою інформацією є руйнування об‘єктів інфраструктури, житлових будинків. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Ворожі обстріли також відчули у селах Маломихайлівське Станція Березнегувате Березнегуватської громади. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Ввечері 7 липня сталися обстріли у Широківській громаді. Зокрема, окупантивлучили на територію фермерського господарства. Потерпілих немає. Крім того, росіяни обстріляли території поза межами населених пунктів. Зайнялися поля.

У Миколаївському районі внаслідок обстрілів села Українка Галицинівської громади загинуло дві людини. Внаслідок ворожих обстрілів у Галицинівській громаді,у СВТ "Бірюза" відбулась пожежа дачного будинку.

Напередодні у селищі Полігон Шевченківської громади внаслідок потрапляння боєприпасів відбулось займання сухої трави на відкритій території колишньої ферми.

Як повідомлялося, радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що Росія оголосила "паузу" через те, що ЗСУ збили їм темпи підготовки до наступу. За словами Арестовича, підготовка та організація до наступу росіян суттєво сповільнилася.

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