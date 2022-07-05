Росіяни обстрілюють мирні населені пункти на Запоріжжі: ракети поцілили у людські будинки

Росіяни обстрілюють мирні населені пункти на Запоріжжі: ракети поцілили у людські будинки

Російські загарбники продовжують обстрілювати Запорізьку область і зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби армія РФ здійснив 46 обстрілів позицій українських військових. Окупанти застосовували танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Окупанти країни-терористки обстрілювали цивільну інфраструктуру у районах Гуляйполя, Оріхова, Темирівки, Успенівки, Степногірська. Рятувальники отримали 45 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російських військ.

Крім того, ворог застосував ракетні ракети проти мирних населених пунктів. Зокрема, росіяни обстріляли селище Степногірськ. Ракети росіян поцілили у приватні будинки.

"Населений пункт обстрілюють майже щодня. І щоразу руйнувань зазнає цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Фото: Запорізька ОВА.

Фото: Запорізька ОВА.

Як повідомлялося, армія держави-терористки Російської Федерації не припиняє обстрілювати Сумську область. У ніч проти вівторка, 5 липня, росіяни обстріляли території п'яти громад: Білопільської, Юнаківської, Шосткинської, Шалигінської, Середино-Будської. Заграбники зробили понад 60 пострілів - це були ракетні удари, постріли з мінометів, САУ тощо.

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