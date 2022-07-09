Росіяни обстрілюють міста на Донеччинні: пошкоджено будинки і залізничну станцію

Прилетіло у місто Дружківка. Зафіксували чотири "прильоти". За попередньою інформацією, армія держави-терористки завдали ракетного удару.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик. За словами Кириленка, інформацію щодо постраждалих з'ясовують.

У Слов'янську снаряд росіян влучив у приватний будинок. Під завалами опинився господар. Наразі на місці працюють рятувальники.

У Часовому Ярі війська країни-агресорки обстріляли залізничну станцію. Кілька людей отримали легкі контузії.

Вночі під обстріл загарбників потрапило місто Гірник. Наразі відомо про двох поранених. Внаслідок ворожих атак пошкоджену цивільну інфраструктуру: чотири житлові будинки, крамниця автозапчастин, заправка. Також частково обірвано лінії електропередач.

У Світлодарській громаді під вогнем армії Російської Федерацї опинилися Кодема, Семигір'я, Новолуганське та Вуглегірська ТЕС. Відомо про щонайменше одного загиблого у Семигір'ї.

Як повідомлялося, російська армія здійснює обстріли по всій лінії фронту у Луганській області - від Попасної до Кремінної. Окупацйні війська намагаються просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донеччини. Загарбники не залишають спроби увірватися вглиб Донецької області уздовж адмінмежі.

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