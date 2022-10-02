Росіяни обстрілюють населені пункти на Харківщині: поранена одна жінка

Армія агресорки Росії продовжує обстрілювати населені пункти на Харківщині, що прилеглі до кордону з РФ та лінії зіткнення.

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Куп'янськ та населені пункти Куп'янського району, Вовчанськ та село Гатище Чугуївського району. На Куп'янщині з пораненням шпиталізували до медзакладу 71-річну жінку.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами очільника області, розслідування розстрілу цивільної колони в Куп'янському районі 25 вересня. За останніми даними, тоді загинуло 24 людини, зокрема 13 дітей та вагітна жінка.

Тако триває розмінування деокупованих населених пунктів. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 704 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, розпочалася 221 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки біля Біля Бахмута і Первомайського, авація уразила опорний пункт ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 жовтня.

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