Росіяни обстрілюють Сумщину з мінометів, артилерії, атакують БпЛА і б'ють з танків: в ОВА повідомили про наслідки

Протягом дня росіяни атакують прикордоння та населені пункти Сумщини. Станом на 21.00 7 квітня відомо про поранення людини в результаті артобстрілу.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Протягом дня в Сумській області зафіксовано 173 вибухи.

Під вогнем армії РФ опинилися:

Хотінська громада – там ворог бив з артилерїі і мінометів;

Шалигинську громаду обстріляли з мінометів;

Зноб-Новгородська громада потрапила під мінометний обстріл (5 вибухи);

Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (9 вибухів), артобстріл (4 вибухи) та авіаудар з гелікоптера – пуск 4 ракет;

на Краснопільську громаду ворог скинув ВОГ з БПЛА (11 вибухів), здійснив артилерійський обстріл (4 вибухи), а також зафіксовано мінометні обстріли (6 вибухів);

Середино-Будська громада: здійснено атаку FPV дрона камікадзе (1 вибух), мінометні обстріли (19 вибухів), артобстріл (12 вибухів);

Білопільську громаду атакували з FPV дрона камікадзе (4 вибухи), здійснено і обстріли з РСЗВ (6 вибухів), артилерії (15 вибухів), гранатометів (8 вибухів);

Ворожбянська громада: завдано обстріл з танку (8 вибухів);

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи), мінометів (4 вибухи) та скинули ВОГ з БПЛА (1 вибух);

Путивльська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади;

Миропільську громаду обстріляли з мінометів (15 вибухів), місцеві жителі опинилися також і під артобстрілом (14 вибухів). В результаті артобстрілу отримала поранення людина.

ТСН.ua раніше повідомляв про те, що на Сумщині українські підрозділи зупинили спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника в районі населеного пункту Стара Гута.

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