Росіяни обстрілюють Сумщину з ракет і мінометів: у Шостці одна людина отримала поранення

Росіяни обстрілюють Сумщину з ракет і мінометів: у Шостці одна людина отримала поранення

Армія держави-терористки Російської Федерації не припиняє обстрілювати Сумську область.

У ніч проти вівторка, 5 липня, росіяни обстріляли території п'яти громад: Білопільської, Юнаківської, Шосткинської, Шалигінської, Середино-Будської. Заграбники зробили понад 60 пострілів - це були ракетні удари, постріли з мінометів, САУ тощо.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



Напередодні, 4 липня, після 21:00 тривав артобстріл Білопільської громади. Зафіксовано п'ять мінометних прильотів, п'ять пострілів із САУ. О 22:30 зі стрілецької зброї велася стрілянина на околицях Могриці.

Майже о 04:00 5 липня по одному з підприємств Шостки був ракетний удар. Внаслідок атаки армії РФ одна людина поранена.

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Після 04:00 по околиці Середина-Буди було завдано вісім мінометних прильотів та 12 - із САУ. Росіяни пошкодили

два приватні будинки та лінію електропередач. Зазначається, що у той же час зі ствольної артилерії били по Середино-Будській громаді: п'ять прильотів.

Армія РФ обстрілювала Шалигінську громаду. Майже о 5:00 росіяни вели мінометний вогонь: зафіксовано вісім прильотів. Близько 7:00 по громаді було завдано чотирьох мінометних пострілів.

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Нагадаємо, російські окупанти вранці 5 липня обстріли місто Шостка Сумської області. Обстріл було здійснено двома ракетами. У багатоквартирних будинках, які розташовані поблизу місця ворожого удару, повилітали шибки і навіть двері.

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