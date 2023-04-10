Росіяни очікують великої поразки: генерал Маломуж назвав ознаки

І сам Путін, і військове командування РФ розуміють, що війну вже не виграти, переконаний Микола Маломуж.

На закритій частині засідання Ради безпеки РФ, яке Путін проводив минулого тижня, обговорювалися проблеми у російській обороні та перспектива можливого програшу. І сам Путін, і військове командування РФ розуміють, що війну вже не виграти.

Про це в ефірі FREEДОМ сказав генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.

За словами генерала, у наявності — ознаки паніки росіян, яка "наростає, але поки що проявляється не на офіційному рівні, проте її проявів уже чимало". По-перше, Росією не було досягнуто задекларованих військових завдань, що не може не відбиватися на настроях.

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"Декларувалось російським керівництвом, що буде захоплено Бахмут, Авдіївку, Вугледар, усю Донецьку та Запорізьку області, буде "повернення" Херсона. Все це не відбулося. Навпаки, ми не лише відбивали потужні атаки, але й контратаки проводимо, дуже потужні вогневі удари, особливо по Запорізькій області — склади боєприпасів. Проводиться партизанська боротьба — знищуються колаборанти", — коментує гість ефіру.

По-друге, важливим індикатором усвідомлення поразки, як зазначив Маломуж, є виїзд сімей російських військових, ФСБ-шників із тимчасово окупованих українських територій: Запорізької, Херсонської областей та навіть Криму.

"Це ознаки того, що вони чекають великих змін, тобто великої поразки. Паніка поки що тільки проявляється в неформальному форматі, в розмовах про конкретні дії — виїзд, евакуацію, як вони кажуть. Тобто вже формується позиція великої втечі", — констатує екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Маломуж додав, що зведення окупантами оборонних споруд, типу 70-кілометрового протитанкового рову в Запорізькій області, також свідчить про невпевненість росіян та побоювання поразки. А це позначиться на їхній обороноздатності.

“Це позначиться на усіх представниках і збройних сил, і спецслужб Росії, і місцевих колаборантів. Це сукупність фактів, яка грає на нашу перемогу, нашу перспективу… Уже інтуїтивно формується така суспільна свідомість, що програш Росії близький, тому вони чекають на фатальний день”, — резюмував генерал.

Нагадаємо, у середу, 5 квітня, Путін провів у Кремлі засідання Ради безпеки РФ, де він вкотре цинічно звинуватив ЗСУ в обстрілах тимчасово окупованих Росією українських територій. Також очільник Кремля знову назвав захоплені території України "історичними землями" РФ, давши вказівку якнайшвидше інтегрувати їх "в єдиний правовий простір РФ".

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