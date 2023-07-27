"Росіяни оговталися від шоку і почали опиратися": експерти про контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ України може стати успішним, тому що Росія наразі має проблеми в обороні.

Про це пише видання Insider.

Зокрема, медіа посилається на старшого наукового співробітника Дослідницького інституту міжнародних справ Роба Лі. Він стверджує, що початок наступу не назвеш для України успішним із кількох причин.

"По-перше, сумнівним є рішення готувати для наступу нові бригади, а досвідчених бійців залишити на передовій стримувати зимовий російський "наступ". Ці досвідчені військові не змогли відновитися перед наступальними діями, а нові бригади показали себе в боях гірше, ніж очікувалось", - вважає Лію

Зокрема, у перші дні контрнаступу проявились проблеми з комунікацією підрозділів усередині бригади, яких, на думку Лі, у досвідчених бійців, найімовірніше, не було б. Також українці не змогли ― іноді через брак зброї, іноді через прогалини в координації ― прикривати підрозділи, що наступали, артилерією. У підсумку росіяни оговталися від первинного шоку і почали опиратися наступу ефективніше.

Майкл Кофман із Центру аналізу Військово-морського флоту стверджуює, що хибно називати невдачею весь контрнаступ. Чимало з того, що роблять українці, є тактично правильним. Російські війська поволі виснажуються, українці ще не запровадили всі свої ресурси.

"Прорив досі можливий, але він забере більше часу, ніж усім би хотілося, оскільки завдати росіянам руйнівного удару на початку не вдалося", - сказав Кофман.

Нагадаємо, що в Пентагоні заявили про початок основної фази контрнаступу ЗСУ. В американському оборонному відомстві вважають, що "головний удар" українського контрнаступу зараз здійснюється на південному сході країни.

Українські військові успішно наступають у районі Старомайорського Донецької області. Там ЗСУ просунулися до 750 м у глибину противника.

Міністр оборони України Олексій Резніков визнав, що український контрнаступ "відстає від графіка", проте все йде за планом. Він зазначив, причиною є снаряди, артилерія та російські мінні поля.

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