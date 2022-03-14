Росіяни охочіше стоять до банкоматів та на розпродажі, ніж ідуть на мітинги: на що здатні незгодні з режимом

Росіяни охочіше стоять до банкоматів та на розпродажі, ніж ідуть на мітинги: на що здатні незгодні з режимом

Протягом неділі у РФ затримали 800 осіб.

За кілька годин антивоєнних протестів у всій Росії - понад 800 затриманих. І це набагато менше, ніж минулої неділі, коли у відділках побувало майже 5 тисяч людей. Хоча хапають на вулицях усіх.

Про це йдеться в сюжеті ТСН у рамках спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Менше хвилини - і казанську тітку вбитої в Україні дівчини тягнуть до автозаку. Вона не пручається, ніхто не намагається її відбити - в Росії так не заведено. До автозаків тягнуть і перехожих, і жінку з квітами, які просто стоять біля метро, і дівчину з абсолютно білим листком паперу - це теж сьогодні незаконно.

Хороводи - теж вимагають припинити. Росіяни, які це поширюють, самі не розуміють, що абсурдніше: затримувати людей за хоровод з піснею "Хай завжди буде небо" чи намагатися цим хороводом чогось домогтися від влади, що бомбить сусідню країну. Заарештовують сьогодні навіть велосипеда.

Людей в середмістях набагато менше, ніж в магазинах Ikea в останній день роботи. Але у ОМОНівців план щодо арештів, тож до автозаку затягнули випадкову б'юті-блогерку, щоправда потім, придивившись до гламурного одягу, все ж відпустили про всяк випадок. І вона пішла пити каву до, як сказала сама, справжньої кав'ярні, до справжніх людей.

"Це був треш. Дякую всім за підтримку. Ось справжні люди, до яких я йшла на зустріч", - зазначила блогерка.

У Росії затримали понад 800 людей за кілька годин антивоєнних протестів

Несправжні - ті, кого залишили в автозаку - заледве можуть там стояти, аж настільки тісно їх пакують. Не тому, що не вистачає машин - для цього задіяли навіть пасажирські автобуси. Це ще один засіб залякування, як і пресинг та побиття в поліцейських дільницях. Аби наступного тижня на вулицю вийшло ще менше людей. У деяких ОМОНівців помітили оновлену форму з символікою інтервенції.

Кому не заважають протестувати - це відомому московському піаністові. Лука Сафронов прикував себе до "Макдональдса" на знак протесту проти того, що захід підступно заважає Росії нормально жити.

"І тепер через них ми повинні відмовлятися від звичного способу життя. Наші вихованці, тварини, коти, собаки повинні відмовлятися від корму, який їли все життя", - зазначив Лука Сафронов.

Одночасно і низка європейських країн, і США оголосили про припинення експорту до Росії алкоголю, тютюнових виробів, косметики, одягу, ювелірних виробів, машин, годинників. Ті, хто не встиг утекти з Росії, залишаються сам на сам з російським імпортозаміщенням і багатометровими чергами до банкоматів. З-під них поки що нікого не розганяють.

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