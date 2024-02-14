"Росіяни окупують й будуть нас різати": експерт пояснив, чому Україна потребує посилення мобілізації

На думку військового експерта, Путін не відмовиться від окупації України.
Полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник вважає, що Україна потребує вдосконалення мобілізаційного закону. На його думку, "без нього ніяк".
Таку думку військовий висловив в інтерв'ю 24 каналу.
"Росіяни показали в Бучі, Бородянці, Ірпені й ще безлічі сіл та містечок, що вони з нами будуть робити. Ті жахіття робили звичайні рядові солдати, а не Володимир Путін, Сергій Шойгу, Микола Патрушев тощо. Я впевнений, що наказів різати українці їм ніхто не віддавав. Така природа росіян. Якщо уважно послухати інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону, то він в кінці чітко сказав, що "Київ – це наша душа", мовляв, росіяни не відмовляться від нього, адже це фундамент їхньої ідентичності", - сказав Черник.
Він нагадав фундаментальну фразу Путіна про те, що "він не повторить помилки Йосипа Сталіна. Помилка Сталіна зрозуміла, Голодомор зробив, потім вся Україна прийшла до Радянського Союзу й Сталін задався метою перевиховання українців, але не перевиховував".
"Путін дав чіткий сигнал – окупуємо й будемо вас різати. А якщо так, то який у нас вибір? Ми мусимо пройти цей складний та болісний шлях народження чи вдосконалення потрібного мобілізаційного закону, адже без нього ніяк", - наголосив він.
Нагадаємо, адвокат Ярослав Гришин назвав три недоліки, які містить новий проєкт про мобілізацію, ухвалений у першому читанні.
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