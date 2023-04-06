Росіяни оточили з усіх боків: прикордонники показали відео, як проривали "облогу" окупантів у Бахмуті

Прикордонники, які захищають Бахмут від російських окупантів, показали, як проривали оточення ворога.

У Бахмуті тривають вуличні бої за кожен будинок, прикордонники показали вихід з оточення, яке влаштували російські окупанти.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ.

"Вночі у Бахмуті окупанти оточили будівлю, де перебували прикордонники. Аби відбити атаку, "Архітектор" виліз на дах будинку та закидав ворога гранатами. Ризикованими діями наших захисників було знищено загарбників та вдалося вийти з оточення", - йдеться в повідомленні.

На відео захисник із позивним "Архітектор" розповідає, як його група заступила на позицію 1 квітня. За його словами, день пройшов "буденно" — під постійними обстрілами росіян.

Військовий розповів, що у Бахмуті дуже щільна забудова, а між будинками - мала відстань. Тож ворог цим скористався— вночі росіяни зайшли до сусідніх будинків і фактично взяли в оточення групу українських прикордонників. Зранку почався бій. "Архітектор" каже, що він був дуже важким.

Після того, як росіяни наблизилися максимально впритул до військових боєць виліз на майже зруйнований дах будівлі і скинув по росіянах декілька гранат.

Водночас один із штурмової групи загарбників зміг проникнути на перший поверх будинку, де перебували українські прикордонники. Бійці ДПСУ ліквідували окупанта, однак він устиг кинути вибухівку, від яких будинок загорівся. Внаслідок цього прикордонникам довелося спускатися через дах.

Нагадаємо, Бахмуті Донецької області зараз тривають одні із найзапекліших боїв на фронті. Воїни Сил Спеціальних операції показали кадри вуличних боїв за місто.

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