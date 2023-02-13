Росіяни отримали наказ до 20 лютого взяти Бахмут: експерт прогнозує запеклі бої за місто

Найближчими днями варто очікувати запеклих боїв біля Бахмута Донецької області. Адже окупанти до анонсованого виступу диктатором Володимиром Путіним перед Федеральними зборами намагатиметься захопити місто.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, Бахмут став важливою медійною складовою війни. Зокрема, про те, що російська армія отримала наказ до 20 лютого взяти місто говорять пропагандисти.

"Тому інтенсивні бої там триватимуть. Можливо, навіть наростатимуть до відчайдушного становища", - наголосив експерт.

Також він вважає, що ворог буде намагатися продовжувати наступ у Луганській області. Втім, там по позиції РФ набагато слабші. Саме тому чекати на якісь серйозні зміни навряд чи доведеться.

"Ситуація розвиватиметься саме навколо Донецької області, де противник намагатиметься добитися хоча б якихось результатів, щоб 22 числа, як було оголошено, Путін міг заявити про якісь успіхи на фронті", - каже військовий експерт.

За його словами, окупантам не вдасться взяти Бахмут в анонсовані терміни, але має для Кремля важливе медійне значення. Проте якісь "успіхи" аудиторії до річниці початку повномасштабної війни пропагандисти мають пред’явити.

Як повідомлялося, військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула заявив, що українські військові ліквідували російське ударне угруповання на підходах до Вугледара на Донеччині. За його словами, до того ж більшість із них померли, навіть не побачивши жодного українського солдата.

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