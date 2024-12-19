Росіяни отримали наказ розстрілювати українських полонених: деталі допиту окупанта

Відомо, що російський полонений провів 37 з 51 року життя за ґратами.

Російський полонений розповів про накази командування. За його словами, окупанти отримали наказ розстрілювати українських полонених.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Нам казали не здаватись, а полонених – обнулити" - заявив росіянин, який потрапив у полон під час відбиття атаки прикордонниками бригади "Форпост".

Український прикордонник із позивним "Космос" розповів про перебіг бою та деталі допиту полоненого. За його словами, росіяни атакували на восьми МТЛБ, але половину техніки було знищено. Піхота, яка втекла, була ліквідована нашими пілотами FPV-дронів та мінометниками.

Росіяни отримали наказ розстрілювати українських полонених

Нагадаємо, Лубінець повідомив, скількох українських військовополонених розстріляли росіяни впродовж року.

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