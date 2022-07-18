Росіяни отримали від українських військових “на горіхи” та вийшли з раніше захоплених сіл на Донеччині - Арестович

Російські окупанти отримали від українських військових відсіч та вийшли з раніше захоплених трьох сіл на Донеччині.

Росіяни отримали від українських військових “на горіхи” та вийшли з двох-трьох раніше захоплених сіл на Донеччині.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

“Вчора на південь від Сіверська російські війська вихопили неілюзорних люлей, залишивши два - за деякими даними - три раніше захоплені ними села. А це, між іншим, один із їхніх напрямків зосередження основних зусиль у цій кампанії. Не менш неілюзорних люлей вихопило ізюмське наступальне угруповання”, - розповів Олексій Арестович.

Він також додав, що вже сьогодні, 18 липня, у соцмережах різко збільшилася кількість повідомлень про те, що російських солдатів “кидає командування та розстрілює з усіх боків”.

Нагадаємо, що "друга армія світу" готувалась до вторгнення в Україну за мапами минулого сторіччя.

Читайте також: