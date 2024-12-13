Росіяни отримали жорстку відсіч та зазнали втрат: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 210 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За вчорашній день на Харківському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Глибокого та Стариці.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Загризового, Дворічної та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили сім спроб окупантів просунутися вперед в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки в районі Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 31 штурм наших позицій у районах Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

Дві безрезультатні спроби атакувати позиції українських підрозділів здійснили окупанти в напрямку Новоданилівки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції п'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Триває операція у Курській області, де українські воїни стримали 21 атакувальну дію загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.

Раніше Генштаб повідомив, що загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 13 грудня склали 760 120 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1390 загарбників.