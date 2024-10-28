Росіяни отримали жорстку відсіч та зазнали втрат: Генштаб повідомив, що відбувається на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 144 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

В районі населеного пунку Вовчанськ на Харківському напрямку за минулу добу відбулося чотири ворожі штурми позицій наших захисників.

На Куп'янському напрямку відбулося 20 атак окупантів.

Ворог атакував 16 разів на Лиманському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти дев'ять разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Торецька та Щербинівки, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до 10 керованих бомб.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки.

За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій неподалік Новоукраїнки та Богоявленки.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активно задіював штурмову і бомбардувальну авіацію, зокрема скинув понад 10 керованих бомб.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Раніше Генштаб повідомив, що загальні бойові втрати противника станом на ранок 28 жовтня орієнтовно склали близько 690 720 солдатів. За минулу добу було ліквідовано ще 1680 окупантів.

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