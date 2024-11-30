Росіяни отримують від КНДР один із головних засобів терору цивільних – Єрмак

Андрій Єрмак наголосив, що у балістичних ракетах, які вбивають українців, є західні компоненти, в Офісі президента постійно говорять про це західним партнерам.

Росіяни отримують від КНДР балістичні ракети KN23. Вони є одними з головних засобів терору цивільних, ними росіяни б’ють по житлових будинках, зокрема влучали по висотці в Києві, вбивши чотирьох людей у січні цього року.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"В цих балістичних ракетах є західні компоненти, ми постійно говоримо нашим партнерам про це. Зараз КНДР передала 100 ракет, буде передавати ще. Цими ракетами Росія вбиває українців, КНДР відточує їх ефективність для можливого використання на Корейському півострові в майбутньому. Так само, як і знання, які здобувають на фронті військові з КНДР", – зазначив він.

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Єрмак наголосив, що демократіям варто включитися, бо сьогодні створюються всі умови для застосування в майбутньому іранської, російської та КНДРівської зброї проти демократичного світу.

"Посилити експортний контроль і санкції критично необхідно", – резюмував керівник Офісу президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, навіщо Путін погрожує "Орешніком". Він зазначив, що розмахувати своїм "Орешніком" зараз Путін може тільки для того, щоб зірвати зусилля новообраного президента Дональда Трампа, які точно будуть після інавгурації. За словами Зеленського, Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло – щоб він не зміг закінчити війну.

У свою чергу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що не варто слухати істеричні заяви Путіна про серію ударів "Орешніком", оскільки вони розраховані на пропагандистський ефект.

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