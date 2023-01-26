Росіяни перед ракетною атакою запускали дрони: в ЗСУ пояснили навіщо

У ніч проти 26 січня, перед масовою ракетною атакою, окупанти випустили по Україні безпілотники Shahed. Дешевші за ракети дрони росіяни використовують, аби виснажити українську систему ППО.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, збиття дронів-камікадзе зафіксували у частині Кіровоградської та Черкаської областей. Окупанти намагалися атакувати об’єкти критичної, енергетичної чи військової інфраструктури.

"По-перше, розгалужена кількість цілей, яка одночасно спрямовується по різних регіонах. По-друге, запускання хвилями для того, щоб визначити, де саме працює об’єкт ППО. Саме тому ми акцентуємо постійну увагу на те, що не можна сповіщати "ой, ура, вже збили". У той момент, коли ви сповіщаєте, що, наприклад, на Вінниччині спрацювала ППО, на Черкащині, Кіровоградщині - це вже орієнтує ворога. Не треба такого робити під час повітряної тривоги", розповіла Наталя Гуменюк.

Атаки дронами і ракетами 26 січня

У ніч проти 26 січня окупанти відновили атаки по Україні Shahed-136/131. Українські військовослужбовці ліквідувати 24 дрона-камікадзе. Зокрема, на Дніпропетровщині.

Зокрема, під ворожий удар безпілотниками потрапив Київ. В повітряноному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.

Вже зранку в Україні оголосили масштабну "тривогу" через запуски ракет. Станом на 07:47 "почервоніли" усі регіони, крім західних. О 08:12 - тривогу почали оголошувати і там.

В деяких регіонах спрацювала ППО. Втім, є влучання. Зокрема, в Одеській області та кількох інших регіонах сталися "прильоти" - пошкоджено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури.

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