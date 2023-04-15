Росіяни перед Великоднем посеред вулиці вбили матір та доньку: подробиці обстрілу Херсона та фото

Жінок вбили біля одного з навчальних закладів.

Російські терористи у суботу, 15 квітня, обстріляли Херсон. У місті загинули дві жінки - 28-річна донька та її 48-річна матір.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Після обіду 15 квітня росіяни з артилерії обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Снаряди поцілили по території одного із навчальних закладів, де перебували жінки.

Фото: Херсонська ОВА

28-річна донька та її 48-річна мати загинули на місці трагедії.

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, 15 квітня близько 12:20 у Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв про двох загиблих жінок.

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