Росіяни перед виборами в РФ намагатимуться захопити Авдіївку - майор запасу

Раніше армії РФ було поставлено завдання захопити Авдіївку до 14 грудня, потім був наступний дедлайн до 1 січня.

Російські окупанти вже кілька разів змінювали дедлайн захоплення Авдіївки. Вони штурмують місто для того, аби виконати передвиборчий наказ Путіна.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, росіяни здійснюють штурми Авдіївки не тому, що це місто має стратегічне та військове значення, а тому, що це підґрунтя для того, щоб виконати наказ Путіна.

“Раніше армії РФ було поставлено завдання захопити Авдіївку до 14 грудня, потім був наступний дедлайн до 1 січня. А якщо не вдасться, то росіяни вже готові на ще один дедлайн - це вже до 15 березня, коли відбуватимуться вибори президента РФ”, - наголосив Олексій Гетьман.

Він також додав, що наразі ЗСУ вистачає сил та засобів, щоб утримувати оборону Авдіївки.

“Є розроблений план виходу військ ЗСУ з Авдіївки. Якщо потрібно буде відходити, то буде команда на відвід і це доволі складна тактична операція. Наразі немає впевненості в тому, що ворог зможе взяти Авдіївку в кільце, це поки що припущення. Якщо противник залучить додаткові сили та засоби, то триматися за Авдіївку немає сенсу зі стратегічної точки зору. Але це не вплине на всю лінію східного фронту”, - підкреслив Гетьман.

Нагадаємо, що Росія проведе "вибори" президента і на окупованих територіях України.

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