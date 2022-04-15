Росіяни передислокують війська на ізюмський напрямок: область готова до оборони

Окупанти намагаються збільшити свою присутність на Донбасі.

Зараз російська армія поступово передислоковує свої війська на ізюмський напрямок через Куп'янськ, але ЗСУ готові до оборони.

Про це в інтерв'ю РБК.Україна сказав голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти намагаються збільшити свою присутність на Донбасі, аби "відрізати" лінію ООС.

"Частина військ, яка відійшла від київського, чернігівського і сумського напрямку, не в повному своєму бойовому складі. Однак вони проходять ротацію на території РФ. Далі ми прогнозуємо, що вони або підуть безпосередньо з півночі до нас. Або підуть на схід через ізюмський напрямок для того, щоби збільшити свою військову присутність в Донецькій та Луганській областях", - розповів він.

Загарбники країни-агресорки місцями готують фортифікаційні споруди. Синєгубов каже, що наразі це відбувається не набігом, як на початку війни.

"ЗСУ значно укріпили свої позиції, зміцнили особивий склад та озброєння. Не зменшуємо своєї військової присутності на обороні Харкова і тих фронтах, де ми вже вистояли. Ми готові до оборони на будь-якому напрямку – до ударів з півночі, з північного-сходу або ж з ізюмського напрямку, де зараз триває активна бойова фаза", - наголосив він.

Як повідомлялося, Російська Федерація програла битву за місто Харків, яку розпочала у війні проти України 24 лютого, вважає голова ОДА. За словами Синєгубова, якщо окупанти держави-терористки таки вирішать штурмувати Харків, то їм потрібно привести значно більше військ, ніж ті, що є на місці. Втім "зібрати таку кількість їм буде вкрай непросто".

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