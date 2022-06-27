Росіяни переганяють техніку в бік Запорізької області (відео)

В бік Запорізької області рухаються великі та малі колони ворога.
Російські загарбники переганяють військову техніку в бік Запорізької області.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Рух техніки фіксують по Маріупольському та по Волноваському районах в напрямку Запорізької області.
"Великі та малі колони, паливозаправники та вантажівку з живою силою – "потенційним добривом". Маріупольці все бачать та навіть в окупації роблять все, для наближення нашої перемоги", - наголосив він.
Нагадаємо, у розвідці Британії розповіли, на якому напрямку Росія намагається відновити темп наступу.
Читайте також:
- Російські голодранці на Запоріжжі вибивають двері в спорожнілих квартирах і влаштовуються там на проживання - ОВА
- Окупанти вигадали "нехитрий" спосіб, як заманити жителів Маріуполя назад до міста
- Росія збільшує військову присутність у Білорусі: підтягує літаки - ГУР