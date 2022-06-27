Росіяни переганяють техніку в бік Запорізької області (відео)

В бік Запорізької області рухаються великі та малі колони ворога.

Російські загарбники переганяють військову техніку в бік Запорізької області.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Рух техніки фіксують по Маріупольському та по Волноваському районах в напрямку Запорізької області.

"Великі та малі колони, паливозаправники та вантажівку з живою силою – "потенційним добривом". Маріупольці все бачать та навіть в окупації роблять все, для наближення нашої перемоги", - наголосив він.

Нагадаємо, у розвідці Британії розповіли, на якому напрямку Росія намагається відновити темп наступу.

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