Росіяни перегруповуються на Донецькому напрямку, на станцію Ровеньки прибувають ешелони з технікою - Генштаб

Росіяни перегруповуються на Донецькому напрямку, на станцію Ровеньки прибувають ешелони з технікою - Генштаб

Армія російських загарбників наносить авіаудари із застосуванням літаків оперативно-тактичної авіації.

На залізнину станцію Ровеньки, яку контролюють бойовики самопроголошеної ЛНР", прибувають ешелони з російським озброєнням і технікою.

Про це повідомили у зведенні Генштабу Збройних сил України у четвер, 31 березня.

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Зазначається, що російські окупанти посилюють угруповання на Донецькому напрямку. Крім того, війська Російської Федерації зосереджують основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.

Армія російських загарбників наносить авіаудари із застосуванням літаків оперативно-тактичної авіації по військах і об’єктах в районах Лисичанська, Рубіжного, Попасної, Кремінної.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що ЗСУ успішно стримують окупантів на усіх напрямках. Крім того, Повітряні Сили ЗСУ за попередню добу, 30 березня, було уражено сім повітряних цілей – чотири літаки, БПЛА та дві крилаті ракети. "Українська ввіація продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога.

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