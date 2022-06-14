Росіяни перегруповуються у Чорному морі, мінна загроза на узбережжі висока - Одеська ОВА

Російськ окупанти перегруповуються і маневрують у Чорному морі.

В його акваторії продовжується маневрування кораблів Чорноморського флоту РФ. Чотири ракетоносці, які несуть на борту крилаті ракети типу "Калібр" та три великих десантних човни.

Про це повідомив радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Наразі отаке угрупування є в акваторії Чорного моря. Крім того, ворог продовжує зміцнювати системи протиповітряної оборони на захдній частині тимчасово окупованого Криму", - наголосив він.

Мінна загроза в морі та на узбережжі залишається надзвичайно висока.

До слова, ніч в Одесі та області минула без обстрілів. Втім, під сигнали повітряної тривоги. Братук наголосив: сили оборони тренуються та виконують бойові завдання. Крм того, на Миколаївщині і Херсонщині нанесено два авіаудари по ворогу.

Нагадаємо, розпочалася 111 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завданні ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведення Генштабу ЗСУ станом на 14 червня.

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