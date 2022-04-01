"Росіяни перегруповуються": в Генштабі розповіли про ситуацію на різних напрямках

Українські війська звільняють на Поліському та Сіверському напрямках.
Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та здійснює перегрупування військ.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу.
За інформацією військових, окупанти зосереджують основні зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні.
"Спостерігається часткове відведення підрозділів окупаційних військ з Поліського та Сіверського напрямків. Водночас ворог здійснює підготовку до переміщення додаткових підрозділів (резервів) Східного військового округу для ведення бойових дій на території України", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, що російські окупанти зазнали значних втрат в особовому складі та техніці і не досягли успіху у блокуванні та захопленні Києва. Загарбники були вимушені тимчасово відмовитися від виконання цієї затії. Росіяни посилюють угрупування військ за рахунок підрозділів зі складу Східного воєнного округу. Вони намагаються сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.