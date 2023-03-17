Росіяни переходять до оборони на Бахмутському напрямку — військовий "Мамай"

Російські окупанти на Бахмутському напрямку переходять до часткової оборони. Українським силам вдається стримувати ворога.

Про це повідомив боєць-гранатометник Юрій Сиротюк з позивним "Мамай".

За словами "Мамая", на кожну атаку росіян йде контратака. Ворог переважно використовує мінометний вогонь і касетні боєприпаси. Також боєць зазначив, що інтенсивність надзвичайно висока і стрілецький бій триває цілодобово.

“Росіяни фактично пишуть план цієї війни з чистого аркуша на коліні. Коли вони зрозуміли, що фронт починає просідати — Харківська, Херсонська операції, відхід від Києва — вони відійшли, тому що зрозуміли, що щільність військ сьогодні починає переходити до ЗСУ. Вони відмобілізували 300 тисяч і загнали їх сюди, забрали більшу частину дембелів (близько 100 тисяч осіб). На сьогодні виявляється, що навіть близько 400 тисяч замало”, — сказав військовий експерт Олег Жданов.

Щодо ситуації з військовою технікою та живою силою, експерт зазначив, що окупанти вимушені або відвести війська, щоб поповнитися, або привести нові сили, але про "снарядний голод" не йдеться. Мобілізовані виявилися менш якісно підготованими, ніж регулярні військові, що прийшли на територію України в лютому минулого року, тому він впевнений, що на Бахмутському напрямку — це все максимальні зусилля РФ на всій лінії фронту.

“Вони розчинилися на лінії фронту вздовж близько 1000 км. Втрати, які сьогодні несе РФ, змушують їх перекидати. Всі інші оперативні напрямки, крім Бахмутського, майже “захлинулися”. Вони ведуть атакувальні дії, але на рівні розвідки боєм. Немає такого шаленого тиску, тому що немає чим тиснути”, — сказав “Мамай”.

За словами бійця, росіяни активно використовують авіацію, як раніше залучали танки з закритих позицій, однак українські сили дають відсіч.

Нагадаємо, що очільник МЗС Дмитро Кулеба просить партнерів України прискорити постачання боєприпасів, адже кожний день затримки означає чиюсь загибель на фронті.

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