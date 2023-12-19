Росіяни перекидають бронетехніку під Кринки, щоб вибити звідти ЗСУ – ISW

Свіжі геолокаційні кадри демонструють, що окупанти незначно просунулися у районі Кринок.

Українські війська протягом 18 грудня намагалися просунутися на заході Запорізької області. А російські війська надалі тиснуть на українські позиції на лівобережжі Херсонщини в районі села Кринки.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Із посиланням на російські джерела аналітики вказали, що Сили оборони України 18 грудня проводили наземні атаки на заході Запорізької області, а саме на північ від Новопрокопівки та біля Вербового.

ЗСУ також надалі утримують свої позиції на лівому березі Херсонщини, хоча російські окупанти нещодавно незначно просунулися в цьому районі.

Опубліковані 18 грудня геолокаційні кадри демонструють, що загарбники незначно просунулися у районі Кринок. Так звані російські воєнкори заявляли про бої під селом і стверджували, що поблизу населеного пункту окупанти почали використовувати бронетехніку.

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На зроблених того ж дня кадрах начебто видно, як український безпілотник завдає удару по російському танку Т-90 поблизу Кринок.

Водночас російські війська продовжують страждати від поганоої контрбатарейної боротьби, неякісного зв’язку та відсутності можливостей евакуації.

Нагадаємо, днем раніше аналітики Інституту вивчення війни інформували, що ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Херсонщини і перекидають туди підкріплення, а в російських військ там виникли нові проблеми.

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