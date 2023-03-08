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Росіяни перекидають через Маріуполь танки новітньої модифікації на Вугледарський напрямок

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Росіяни перекидають через Маріуполь танки новітньої модифікації на Вугледарський напрямок

Фото: t.me/mariupolrada

Останніми днями окупанти активно переправляють військову техніку через Маріуполь на Донеччині.

Російські загарбники протягом останніх трьох днів цілодобово перекидають через тимчасово окупований Маріуполь велику кількість техніки, боєкомплектів та військового складу. Окупанти використовують Маріуполь та Маріупольський район як логістичну базу.  

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти для своєї безпеки вимикають у місті мобільний зв'язок.

"Ворог вже тягне не якийсь мотлох, ми бачимо танки новітніх модифікацій Т-80, Т-72. Два дні тому через місто було перевезено щонайменше 14 таких танків. На наступний день ми зафіксували близько 10 таких танків. Ще був великий рух вночі. Скоріш за все противник перекидає цю техніку на Вугледарський напрямок", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти через Маріуполь перекидають велику кількість техніки та особового складу в бік Мангуша та Бердянська Запорізької області.  

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Дата публікації
Перегляди
4412
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