Росіяни перекидають до Білорусі техніку та озброєння: в ISW пояснили навіщо

Супутникові знімки вказують на збільшення бойової техніки РФ.
Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль намагається посилити російський навчальний потенціал і провести націлену на Захід інформаційну операцію, розгорнувши війська в Білорусі у листопаді 2022-го.
Про це йдеться у нововму звіті ISW.
Зазначається, що супутникові знімки вказують на збільшення бойової техніки армії РФ. Зокрема побільшало танків на 230-му загальновійськовому Обуз-Лєсновському полігоні в Бресті.
Також моніторингова організація "Беларускі Гаюн" інформує , що Москва перекинула туди ж 15 зенітно-ракетних комплексів "Тор-М2" і 10 одиниць невизначеного інженерного обладнання до Бреста.
"Ці дислокації підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовку до бойових дій з Білорусі. 28 листопада український Генштаб повідомив, що, за його оцінками, російські сили перекинуть невизначені елементи ("деякі підрозділи") з Білорусі в невизначений район після того, як підрозділи "набудуть бойової спроможності", - йдеться у звіті.
В ISW наголошують, що подібні заяви вказують на те, що бойові втрати серед російських інструкторів і стреси, пов’язані з мобілізацією, зменшили навчальний потенціал крани-агресорки. Ймовірно, збільшивши залежність від Білорусі у плані навчального потенціалу.
"Кремль також, ймовірно, прагне використати розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва, аби запобігти їх використанню на півдні та сході. Білоруські війська малоймовірно атакуватимуть Україну", - додають в Інституті.
Нагадаємо, "президент" Білорусі Олександр Лукашенко знайшов причину, через яку, мовляв, Україна та агресорка Росія не сідають за стіл переговорів. На його думку, винні Сполучені Штати Америки. З його слів, Вашингтон хоче знищити Росію.
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