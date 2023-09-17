Росіяни перекидають елітні підрозділи з-під Бахмута: аналітики назвали напрямок

Наступ ЗСУ на заході Запорізької області, ймовірно, змусив російське командування віддати перевагу російській обороні там і передислоковувати елітні формування від російської оборони біля Бахмута.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Північноосетинські добровольчі батальйони "Шторм Осетія" і "Аланія", які діють на заході Запорізької області, 16 вересня опублікували фото, на якому зображено невеликий загін російської 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в Нестерянці на заході Запорізької області. Наприкінці червня підрозділи 83-ї бригади були розгорнуті для оборони від контрнаступальних операцій українських військ в районі Кліщіївки, а наприкінці серпня їх було помічено в бою в цьому районі", - зазначають аналітики.

Ще 11 вересня підрозділи 83-ї бригади діяли в районі Бахмута, хоча елементи бригади, можливо, були розділені на двох різних ділянках фронту.

"Останніми тижнями Кліщіївка була осередком бойових дій у районі Бахмута, і передислокація будь-яких елементів 83-ї бригади ВДВ на тлі наступу українських військ поблизу Кліщіївки свідчить про глибоке занепокоєння просуванням України на заході Запорізької області та пріоритетністю оборони Росії", - йдеться у повідомленні аналітиків.

"Російські війська досі не бажали надсилати ці відносно елітні формування для допомоги в оборонних зусиллях у західній Запорізькій області, і українські операції навколо Бахмута, схоже, продовжують заважати російському командуванню робити це в достатніх масштабах", - зазначають аналітики.

Раніше стало відомо, що українські Сили оборони мають серйозні успіхи в Кліщіївці, де завдали важких втрат російським окупантам.

Генштаб сьогодні, 17 вересня, у ранковому зведенні повідомив, що Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій.

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