Росіяни перекидають на Бахмутський напрямок танки: піхота не справляється

Країна-агресорка Російська Федерація перекидає на Бахмутський напрямок фронту важку військову техніку. Зокрема, танки.

Про розповів командир розвідувального підрозділу ГУР "Терра" Микола Волохов.

За його словами, на цій ділянці фронту окупаційні війська почали залучати до боїв танки адже ворожа піхота не справляється.

"На цьому напрямку відбувається багато піхотних боїв, але останнім часом і з українського, і з російського боку залучається багато танків. Якщо до цього була тільки піхота, то зараз армія РФ активно показує техніку. Для Сил оборони це добрий знак, бо це свідчить про те, що вони не справляються, їм треба витягувати резерви", - повідомив Волохов.

Разом з тим українські захисники стабільно просуваються на Бахмутському напрямку. За словами Волохова, Сили оборони починають "заходити на ті території, які від самого початку не контролювали".

"Загалом все доволі позитивно і оптимістично, однак зарано говорити про якусь перемогу", - наголосив командир розвідувального підрозділу ГУР "Терра".

Як повідомлялося, командувач ЗС Великої Британії Тоні Радакін вважає, що армія РФ втратила половину своєї боєздатності в Україні. З його слів, окупаційні війська втратили 2500 танків і у кращому разі можуть виробляти 200 танків на рік.

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