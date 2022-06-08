Росіяни перекидають нові підрозділи на Донбас і Херсонщину: Зеленський - про ситуацію на фронті

Президент розповів, що найгарячішими точками на фронті залишаються Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна
Президент Володимир Зеленський розповів, що ситуація в Україні за минулу добу не зазнала суттєвих змін – триває героїчна оборона Донбасу.
Про це глава держави повідомив у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 8 червня.
"Найгарячіші точки – ті самі. Передусім Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна", – зазначив Зеленський.
За його словами, окупанти не вірили, що опір українських військових буде таким міцним, і тепер намагаються залучити додаткові ресурси на Донбаському напрямку. Як і на Херсонському – перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати дії ЗСУ.
"Але який у тому сенс для них? Все одно більшість окупаційного контингенту вже чудово зрозуміла, що в них немає перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов. Саме такий настрій домінує в російській армії. Ми вільні люди. Ми не ваші раби", – підсумував Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський назвав кількість російських солдатів, які гинуть в Україні щодня.
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